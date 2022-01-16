علاء مجيد



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في ديسمبر الماضي نحو 2.071 مليار دينار بتراجع قدره 500 ألف دينار وبنسبة 0.02%، وذلك عن شهر نوفمبر الماضي البالغ 2.072 مليار دينار، مقسمة الى 2.04 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 30.79 مليون دينار.



وتراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر ديسمبر لتصل الى 1.21 مليار دينار، مقارنة بـ 1.22 مليار دينار في نوفمبر الماضي، كما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 2.07 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية ديسمبر الى 654.67 مليون دينار، مقارنة 656.74 مليون دينار في نوفمبر الماضي.



بينما ارتفعت فئة 5 دنانير بقيمة 660 الف دينار، حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 97.72 مليون دينار في مقارنة بـ 97.06 مليون دينار في نوفمبر الماضي، وانخفضت فئة الواحد دينار بقيمة 1.28 مليون دينار حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 47.54 مليون دينار مقارنة بـ 48.82 مليون دينار في نوفمبر الماضي.



كما انخفضت ايضا فئة النصف دينار بقيمة 230 الف دينار حيث بلغت 12.64 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 12.87 مليون دينار في نوفمبر الماضي. واخيرا ارتفعت فئة الربع دينار بقيمة 30 ألف دينار حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 10.74 مليون دينار مقارنة بـ 10.71 ملايين دينار في نوفمبر الماضي.



اما على مستوى المسكوكات فارتفعت بنسبة 0.88%، حيث بلغت في شهر ديسمبر 30.79 مليون دينار مقارنة بـ 30.52 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي، وارتفعت فئة 100 فلس بمقدار 138 الف دينار لتصل الى 13.89 مليون دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 13.76 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي.



كما ارتفعت فئة 50 فلسا بنهاية شهر ديسمبر الماضي لتصل الى 9.73 ملايين دينار مقارنة بـ 9.64 ملايين دينار بنهاية نوفمبر الماضي، كما ارتفعت ايضا فئة الـ 20 فلسا بنهاية شهر ديسمبر لتصل الى 4.03 ملايين دينار مقارنة بـ 4.02 ملايين دينار بنهاية نوفمبر الماضي.



وزادت فئة الـ 10 فلوس بنهاية ديسمبر الماضي لتصل الى 1.87 مليون دينار مقارنة بـ 1.86 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي، كما زادت فئة الـ 5 فلوس بنهاية ديسمبر الماضي 1.07 مليون دينار مقارنة بـ 1.06 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي، وأخيرا بلغت فئة الواحد فلس بنهاية ديسمبر 12.75 ألف دينار وهو نفس قيمة شهر نوفمبر الماضي أيضا.