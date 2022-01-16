أحمد الفضلي



«ما في مشاكل في أمينة حاف شاكل في أمينة حاف ٢ والانسحابات كانت بسبب ظروف الفنانين»، بهذه الكلمات برر الفنان والمنتج باسم عبدالأمير تغيير العديد من الأسماء في النسخة الجديدة للمسلسل الاجتماعي الكوميدي «أمينة حاف» الذي تصور نسخته الثانية حاليا بمشاركة كم كبير من النجوم وابتعاد أسماء اخرى كان لها حضور مميز في الجزء الاول، أبرزها ليال دهراب وعبدالله الطليحي وغيرهما من الأسماء.



وأكد عبدالأمير ان شركة المجموعة الفنية للإنتاج الفني كانت ولاتزال تحتفظ بعلاقاتها المميزة مع الفنانين المشاركين في أعمالها الفنية لكونهم شركاء أساسيين في نجاح الشركة وهذا ما دفعها الى التواصل مع نجوم النسخة الاولى للعمل ودعوتهم الى المشاركة في النسخة الجديدة لكن الاعتذارات جاءت من عدة فنانين وذلك بسبب التزاماتهم الفنية وهذا ما نتج عنه وجود العديد من التغييرات على مستوى النجوم المشاركين في العمل، نافيا ما تردد مؤخرا عن وجود مشاكل وخلافات كانت وراء اعتذار الفنانين.



وعن النجوم الجدد في المسلسل وكيفية تعويض النجوم المعتذرين، ذكر عبدالأمير من خلال حديثه لـ «الأنباء» انه وبقية فريق العمل تواصلوا مع عدة نجوم لدعوتهم للمشاركة في المسلسل حيث تم اعتماد أسماء أخرى، أبرزها النجمة المصرية بدرية طلبة والفنانة غدير السبتي ورونق وجود عزيز وناصر عباس وغيرهم من الأسماء التي سيتم توظيفها من قبل مؤلف المسلسل الكاتب علي الدوحان.



وفيما يتعلق ببقية أعمال المجموعة الفنية لرمضان المقبل، أفاد عبدالأمير بأن الشركة انتهت من تصوير مسلسل آخر سيحمل عنوان «عاشر صفحة»، وهو من نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تحتوي على أكثر من خط درامي فيجمع بين الدراما والتشويق والإثارة والكوميديا أيضا، بالإضافة إلى وجود عامل الغموض بالأحداث وتشتمل كل حلقة على أكثر من حدث في وقت واحد لجذب المشاهد باستمرار في حبكة درامية ممتعة، والمسلسل من إخراج محمد الطوالة ومن تأليف الكاتب علي الدوحان ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من أبرزهم خالد العجيرب وغدير السبتي وحصة النبهان وشهد سليمان وطيف ونور ورندا وزمن عبدالله وغيرهم.