عبدالحميد الخطيب



بعد تألقها في ليلة رأس السنة التي شاركت فيها مع نخبة من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، تستعد «القيثارة» نوال الكويتية لمشاركة الفنانة أحلام في حفل ضخم وصف بأنه «لقاء القمة»، وذلك يوم 4 فبراير المقبل على مسرح «محمد عبده أرينا» بالرياض، لتقدما لجمهورهما ليلة مليئة بالطرب الأصيل والأغاني المتنوعة.



ومن المتوقع ان يشهد الحفل مفاجآت متميزة للحضور، منها تقديم أغنية جديدة لأول مرة ستشدوا بها نوال وأحلام «دويتو»، بجانب تقديم نوال في وصلتها بهذه الليلة المنتظرة باقة من أغانيها المعروفة، مثل «القلب يفداك، ما تسوى غلا، انت طيب، فيني كثير، مكانك مبين، لقيت روحي، القلوب الساهية» وغيرها.



الجدير بالذكر أن نوال شاركت هي وأحلام في أضخم حفلات رأس السنة الميلادية، والذي أقيم بالرياض 31 ديسمبر الماضي، وكانت ليلة استثنائية قدما فيها أجمل الأغنيات، بجانب كل من: محمد عبده، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل، ماجد المهندس، أصالة، أنغام، أصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، اسما لمنور، وذلك على مسرح أبو بكر سالم.