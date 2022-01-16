القاهرة - محمد صلاح



بعد تسريب أغنية «في اللا لا» التي تم تصويرها خلال الأيام الماضية بطريقة الفيديو كليب، هاجمت المطربة ساندي الذين تسببوا في تسريب الأغنية، مؤكدة أن ذلك تم عن قصد. وقالت ساندي، في لقائها ضمن برنامج «Theinsider بالعربي»: أغنية «في اللا لا» تم تسريبها عن قصد لأن حقوق الملكية الفكرية وحدها خاصة بالمنتج وليد منصور، ولا تمتلكها روبي، وبالتالي فالأغنية سربت عن قصد. وأضافت: أنا تضررت كثيرا من هذا التسريب، لأنني بذلت مجهودا كبيرا وفجأة وبدون أي مقدمات أجد الأغنية قد تم حرقها وطرحها على «يوتيوب».



وأغنية «في اللا لا» من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص في أماكن وشوارع مختلفة في فرنسا.



وكان آخر أعمال المطربة ساندي الفنية أغنية «إزيك النهاردة» التي طرحتها عبر قناتها الرسمية في «يوتيوب» يوليو الماضي، والأغنية كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.