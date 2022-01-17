تطبيق نتائج عملية المراجعة السنوية للشركات المدرجة اعتباراً من 13 فبراير المقبل



مصطفى صالح



أعلنت بورصة الكويت أمس عن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2022، وذلك وفقا لأحكام قواعد البورصة، حيث تمت ترقية شركة طيران الجزيرة من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها، ليصبح بذلك عدد شركات السوق الأول 26 شركة بدلا من 25 بالعام الماضي، وبقيمة سوقية 31.4 مليار دينار.

وأوضحت «البورصة» انها وضعت 9 شركات تحت المراقبة كونها شركات قابلة للترقية إلى السوق الأول خلال مراجعة العام المقبل، حال انطباق معايير السوق عليها، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022.

وقالت «البورصة» انه لن يتم نقل أي شركة من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، فيما قالت إن الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وتم منحها فترة عام لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، هي: شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

ووفقا لما كشفت عنه بورصة الكويت أمس، من ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في البورصة لعام 2022، يتبين أن إجمالي القيمة المتداولة بالسوق خلال عام 2021 بلغ نحو 13.6 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 26.6%، مقارنة بـ 10.7 مليارات دينار خلال عام 2020.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد أيام التداول خلال العام الماضي إلى 245 يوما، مقارنة بـ 242 يوما في 2020، فيما استقرت القيمة السوقية الدنيا للسوق عند 78 مليون دينار، وارتفع الحد الأدنى للسيولة بالسوق الأول إلى 281 ألف دينار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 216 ألف دينار خلال عام 2020.

وبعد بلوغ شركات السوق الأول في البورصة عدد 26 شركة بعد المراجعة الأخيرة، فيما انخفض عدد شركات السوق الرئيسي إلى 141 شركة.

أعلنت بورصة الكويت أمس عن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة في السوق «الرئيسي 50» لعام 2022، وفقا لأحكام قواعد البورصة، حيث تقرر إضافة 17 شركة إلى السوق نظرا لانطباق معايير المؤشر عليها، ضمن المراجعة التي ستطبق نتائجها يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022.



وأوضحت البورصة أن الشركات المنضمة للسوق «الرئيسي 50»، هي: بيان للاستثمار القابضة، الوطنية الدولية القابضة، الصفاة للاستثمار، إنجازات للتنمية العقارية‏، أعيان العقارية، التجارة والاستثمار العقاري، أسيكو للصناعات، الوطنية الاستهلاكية القابضة، مركز سلطان للمواد الغذائية، مجموعة عربي القابضة، التخصيص القابضة، برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، ايفا للفنادق والمنتجعات، القابضة المصرية الكويتية، إنوفست، البريق القابضة، والعيد للأغذية.



فيما قالت «البورصة» ان هناك 16 شركة قد خرجت من السوق الرئيسي 50، نظرا لعدم انطباق معايير المؤشر عليها، وهي: التسهيلات التجارية، الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، المدار للتمويل والاستثمار، صكوك القابضة، المدينة للتمويل والاستثمار، العربية العقارية، التعمير للاستثمار العقاري، أسمنت الكويت، أسمنت بورتلاند كويت، الوطنية للاتصالات المتنقلة، الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، الوطنية للرماية، طيران الجزيرة، كي جي ال لوجستيك، نقل وتجارة المواشي، والاتصالات الكويتية.