نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية برنامجا تدريبيا لموظفيها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شملت موضوعات التدريب بيان مخاطر عدم الامتثال لقوانين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد محليا وعالميا، وآلية تطبيق الإجراءات والضوابط الواجبة، ووسائل وصور الاحتيال والتلاعب، مع بعض التطبيقات العملية على المجال التأميني، وذلك ضمن اهتمام الشركة المتواصل بالارتقاء بمستوى أداء موظفيها وتطوير قدراتهم العملية نحو الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات في هذا المجال وتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات فيه.



وقد استغرق البرنامج 4 أيام عن طريق «الأونلاين» من خلال برنامج ZOOM، وتم تقسيم محاضراته على مدار الأسبوع، حيث قام المحاضر بشرح وتوضيح أساليب غسيل الأموال وكيفية تجنب الوقوع في حيل المتلاعبين خاصة في مجال التأمين، من خلال أدوات تدريبية متنوعة مع التركيز على الموضوعات الراهنة التي استجدت على المستويين المحلي والدولي، وشرح المتطلبات القانونية للجهات الرقابية في الكويت، وايضاح نوع العقوبات في حال المخالفة.



وقد أبدى المشاركون تفاعلا كبيرا مع محتوى البرنامج ومحاوره وما تضمنه من معلومات عن أحدث أساليب غسيل الأموال وسبل ضبطها، ورفع تقارير الاشتباه الى الجهات المعنية، كما أبدوا حماسهم لتطبيق ما تعلموه في واقع أعمالهم اليومية.



ويأتي البرنامج التدريبي ضمن خطة الشركة الهادفة الى تعزيز التوعية بكل ما يستجد في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مع تعريف الموظفين بأحدث التطورات، ونشر هذه الثقافة بين العاملين لتحقيق المسؤولية القانونية والالتزام بنظم وإجراءات مزاولة الأعمال في قطاع التأمين الخاضع لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق الوعي الكامل بمخاطر هذه الظاهرة المجرمة قانونيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.