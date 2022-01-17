أعلن بنك الخليج عن ترقية محمد البلوشي إلى رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على شغله للمنصب المذكور بتاريخ 12 يناير 2022، ويأتي ذلك في إطار سياسة البنك لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية للترقي وتولي المناصب القيادية، والتي تمثل جزءا أساسيا من استراتيجية البنك 2025.



ويعتبر البلوشي خبيرا متمرسا في الالتزام الرقابي، ويتمتع بخبرة تتجاوز 12 عاما قضاها في مجال الالتزام الرقابي والتفتيش لدى بنك الكويت المركزي وبنك الخليج.



والبلوشي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بوسطن الأميركية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة فاندربيلت، وأكمل بنجاح برنامج تطوير القيادة التنفيذية مع جامعة هارفارد في عام 2019، إلى جانب حصوله على الشهادة الدولية الاحترافية المتقدمة في الالتزام الرقابي من الاتحاد الدولي للالتزام (ICA) بالتعاون مع جامعة مانشستر، وشهادة المؤهل الرقابي لقوانين ولوائح هيئة أسواق المال من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI).

وتعد وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح في البنك المعنية بضمان التزام البنك بمتطلبات القوانين والتعليمات الرقابية خلال جميع مراحل تنفيذ العمليات والخدمات والمعاملات المصرفية التي يقوم بها، والعمل جنبا إلى جنب مع إدارات الأعمال في مراجعة المنتجات والخدمات الجديدة وسبل تطويرها، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات، فضلا عن قيامها بتحديد وتقييم مخاطر عدم الالتزام التي تواجه البنك وإعداد الخطط والتقارير لمجلس الإدارة حول كفاءة إدارة البنك لتلك المخاطر، هذا إلى جانب العمل كحلقة وصل بين بنك الخليج وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والبورصة.