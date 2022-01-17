أحمد مغربي



قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» إن شركة نفط الكويت تدرس إعادة إحياء مشروع بناء 406 منازل جديدة في الأحمدي ضمن المرحلة الثانية من بيوت العاملين. وذكر ان الشركة مستعدة للتنفيذ في أي وقت لمشروع المرحلة الثانية، لاسيما ان قطع الأرض جاهزة ويبلغ عددها 3 قطع في مناطق شمال وجنوب الأحمدي. وأشار إلى ان جائحة كورونا وإجراءات التقشف كانت قد دفعت مؤسسة البترول الى تأجيل المشروع لمدة 5 سنوات لمواكبة تقنين الصرف، إلا ان تلك العوامل قد تغيرت نوعا ما. تجدر الإشارة إلى ان مشروع بناء منازل الأحمدي يتضمن 1800 منزل مع المرافق والبنية التحتية من شوارع وصرف صحي وكهرباء وماء.