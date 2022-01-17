القاهرة - خلود أبوالمجد



اعتبرت الفنانة سمية الخشاب تكرار شائعات زواجها من نجوم الفن أمرا منطقيا لأنها حسب قولها: «جميلة ولذيذة ودمي شربات»، ومن الضروري أن تطاردها الشائعات طوال الوقت.



وتلقت سمية، خلال استضافتها في برنامج «حبر سري»، سؤالا مباشرا حول أسباب تكرار شائعات زواجها سرا من نجوم أعمالها الفنية، في إشارة لشائعة زواجها من الفنان محمد رمضان أثناء تعاونهما ببطولة مسلسل «موسى» الذي عرض بموسم رمضان الماضي، وردت: «أنا ست جميلة ولذيذة ودمي شربات ولازم تطلع عليا إشاعات طوال الوقت ده عادي».



وحول فارق السن المقبول بينها وبين عريس أصغر منها، قالت: «أنا مش عايزة أتجوز تاني، أنا كدة ملكة».



وسبق أن كشفت سمية الخشاب، كواليس الخلاف الأول بين الفنان أحمد الفيشاوي وندى الكامل، مؤكدة أنها كانت متواجدة برفقتهما أثناء بدء المشاحنات في حفل ختام مهرجان الجونة، وتدخلت لتهدئة الأجواء بينهما وقدمت نصائح لندى وقتها وسعيدة أنها استمعت لنصيحتها، وأوضحت: «هما انفصلوا بطريقة راقية، وأنا مبسوطة أنها وصلت للحاجة اللي كانت المفروض تعملها، وكتبت بوست الانفصال بطريقة محترمة جدا، وأحمد الفيشاوي أتمنى له كل التوفيق».



كما رفضت سمية فكرة الزواج مجددا، ووجهت رسالة إلى شيرين عبدالوهاب بعد الطلاق، قائلة: «انتي قوية وهتعدي المحنة دي، والحياة مش بتقف على حد وفيه أمل خصوصا انك ست ناجحة وعندك بنات».