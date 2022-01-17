كشفت يسرا أخيرا عن طبيعة برنامجها الجديد، مؤكدة أنه يحمل اسم «كلام في الحب»، ونشرت الإعلان التشويقي الأول للبرنامج، عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، وعلقت: «عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي، استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1».



ودعمتها الفنانة عبير صبري بتعليق قالت فيه: «دايما مستنينك ياقمر الدنيا كلها»، واللافت أن أغلب تعليقات الدعم جاءت من مقدمي برامج ومنهم ريا أبي راشد وباسل الزارو ونيشان.