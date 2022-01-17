مفرح الشمري



بعد معاناة مع المرض، رحل المونتير والفنان لؤي مقدم الرجل الذي كان يخدم الجميع سواء كان كبيرا او صغيرا من خلال الاستديو الخاص الذي يملكه، لم يخذل «بومحمد» اي شخص في الوسط الفني يستعين به، كان يحبه الجميع لأنه «نظيف القلب» ويخدم من يلجأ اليه في عمليات المونتاج او المكساج او حتى فيه مشاركته بالتمثيل الذي كان لديه كهواية وكان بمنزلة «المنقذ» للعديد من المخرجين في تجسيد بعض شخصيات اعمالهم الدرامية.



لم يستغل الراحل لؤي مقدم «بومحمد» خبرته الطويلة في مجال المونتاج والمكساج وتصميم المقدمات الفنية في عدم توجيه النصيحة لمن يريد حتى وان كان من يريد النصيحة شخص من «نفس الكار» لأنه يعلم تماما ان الرزق بيد رب العباد، لهذا كان تعامله مع الناس بكل حب ومودة وطيبة خصوصا مع الفنانين الشباب الذي كان يساعدهم في اعمالهم المسرحية والتلفزيونية من دون مقابل.



الراحل «بومحمد» لؤي مقدم شارك في العديد من الاعمال المسرحية والتلفزيونية والبرامج كمونتير ومونتاج ومكساج ومصمم ومنفذ بالاضافة الى مشاركته كممثل ومن هذه الاعمال «الديناصور» و«بقايا ليل» و«غصات الحنين» و«غرس الود» و«حدود الشر» و«اثنان على الطريق» و«تاكسي تحت الطلب» و«سندريلا» و«زمان الاسكافي» و«سينمائيات» و«بوهباش» و«غدر الزمن» و«حريم بوسلطان» و«طبق الاصل» و«دروب الشك» و«دارت الايام» و«سوق المقاصيص» وغيرها من الاعمال.



رحم الله «الطيب» لؤي مقدم وأدخله فسيح جناته..



وإنا لله وإنا إليه راجعون.