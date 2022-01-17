أحمد بورحيمة: النبهان رسّخ تجربة إبداعية فريدة

عبدالحميد الخطيب



فاز الفنان القدير جاسم النبهان بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الخامسة عشرة، تقديرا لرسالته الفنية الراقية التي عكستها عروضه المسرحية والتلفزيونية والإذاعية خلال أكثر من خمسة عقود، وتثمينا لمساره الإبداعي الثري، الذي اتسم بالمثابرة والتمرس والجدية.



وفي تصريح لـ «الأنباء» قال النبهان: لقد فوجئت بفوزي بهذه الجائزة التي تعتبر تكريما لكل فناني الكويت وتحملني مسؤولية كبيرة، ولا شك أن سعادتي زادت لأنها تأتي برعاية راعي المسرح العربي صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي هذا الرجل القائد الحكيم الذي اعتبره عميد المسرح العربي في العصر الحديث، فقد أحيا سموه المسرح في وقت نسيت الكثير من الدول العربية تأثيره في الحياة الثقافية للشعوب.



وتابع: من جانبي أحاول ان اكون جزئية أو مفردة في استمرار وتحريك عجلة المسرح هنا في الكويت، فالكويت كانت سباقة في هذا المضمار، وعندنا رواد قدموا الكثير للمسرح لكن يجهلهم الآخرون، مستدركا: المسرح إرث للانسانية عموما ولا يختص بحدود أو بلد معين، لذا يجب ان يكون فاعلا في جميع الأقطار، ما يحزنني ان اليوم الحركة المسرحية بعيدة عن مسارها الصحيح، فلم تعد مثل السابق، وهذا أدى الى عزوف الأدباء لعدم وجود تشجيع أو اهتمام من الناس بالمسرح.



وأردف: للأسف المسرح سجن في أيام معدودة، ضمن مهرجان معين، لكنه يجب ان يكون مرآة للمجتمع طوال السنة وان يكون حيا ومتواصلا مع المجتمع ليزدهر ويعود الى قوته المعهودة.



من جانب آخر، وفي تصريح صحافي له قال أحمد بورحيمة، مدير أيام الشارقة المسرحية: قدم الفنان القدير جاسم النبهان أعمالا مسرحية هادفة في مضامينها وثرية في أساليبها، أحبها جمهور المسرح المتنوع، وتفاعل مع نهجها في تناول قضايا المجتمع، وهموم الناس، بالفكر المتنور والحس الراشد والشكل الفني الممتع والجاذب لكل الفئات.



وأضاف بورحيمة: رسخ النبهان بالصبر والاجتهاد والإيمان بالذات تجربة إبداعية فريدة، تكاملت فيها خبراته التمثيلية والإخراجية، ومثلت همزة وصل لأجيال من فناني الكويت الشقيقة، ونبارك له الفوز المستحق بهذه الجائزة، متمنين له دوام التوفيق.



الجدير بالذكر أن الفنان القدير جاسم النبهان سيتسلم جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في حفل افتتاح الدورة 31 من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظم في مارس المقبل، وتأسست الجائزة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سنة 2007، وتمنح لأصحاب التجارب المسرحية العربية الرائدة والمتميزة.