القاهرة - محمد صلاح



أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن المهرجان سيكرم الفنانة سوسن بدر في افتتاح دورته السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل بمنحها جائزة «إيزيس للإنجاز»، تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما، ولأنها تمثل نموذجا رائعا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، وقالت: سوسن بدر ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، لذلك لم يكن غريبا عليها مشاركتها في أفلام تناقش بجرأة واستنارة قضايا المرأة من كل الطبقات الاجتماعية.



وتابعت التلاوي: وتمتلك أيضا قبولا كبيرا لدى الجمهور المصري والعربي ربما لملامحها شديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة أو كما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام بأنها «هاربة من المعبد».