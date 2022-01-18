شهد أغنى 10 رجال في العالم مضاعفة ثروتهم العالمية لتصل إلى 1.5 تريليون دولار منذ بداية تفشي وباء كورونا، أي خلال سنتين، بعد ارتفاع أسعار الأسهم والأصول مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفقا لتقرير من «أوكسفام».



وذكرت المنظمة، وهي اتحاد جمعيات خيرية تركز على التخفيف من حدة الفقر العالمي، أن دخل 99% من سكان العالم انخفض من مارس 2020 إلى أكتوبر 2021، عندما كان إيلون ماسك، مؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا، وأغنى تسعة أثرياء آخرين، يزدادون ثراء مجتمعين بمقدار 1.3 مليار دولار في اليوم.



وحثت المنظمة الحكومات على فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 99%، على المكاسب المفاجئة جراء «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن أرقام البنك الدولي أظهرت أن 163 مليون شخص إضافي قد تم دفعهم إلى ما دون خط الفقر بينما كان الأثرياء يستفيدون من التحفيز الذي قدمته الحكومات حول العالم للتخفيف من تأثير الفيروس.



وتتوقع «أوكسفام» أنه بحلول عام 2030، سيعيش 3.3 مليارات شخص على أقل من 5.50 دولارات في اليوم.



وفقا للأرقام المأخوذة من قائمة المليارديرات في مجلة فوربس، شهدت ثروة ماسك زيادة قدرها 10 أضعاف إلى 294 مليار دولار في أول 20 شهرا من الوباء، مما جعله يتفوق على جيف بيزوس، مؤسس أمازون، ليصبح أغنى شخص في العالم.



وخلال فترة ارتفعت فيها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت، ارتفع صافي ثروة بيزوس بنسبة 67% إلى 203 مليارات دولار، وتضاعفت ثروة مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك لتصل إلى 118 مليار دولار، بينما زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، بنسبة 31% لتصل إلى 137 مليار دولار.



وحثت المنظمة الخيرية الحكومات على فرض ضرائب على رأس المال والثروة في تقرير بعنوان «عدم المساواة يقتل»، والذي يهدف إلى أن يتزامن مع اجتماع النخبة العالمية المؤجل الآن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.