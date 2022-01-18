أعلن الجيش الأردني في بيان أمس قتل متسلل إلى الأراضي الأردنية من سورية، وإحباط محاولة تهريب «كميات كبيرة من المخدرات» عبر الحدود.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن: «المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت، على إحدى واجهاتها محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة».



وأضاف: «جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد المجموعة وفرار الآخرين»، مؤكدا أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية تهريب مخدرات في اليوم السابق أسفرت عن مقتل النقيب في الجيش محمد ياسين موسى الخضيرات.



وقتل الضابط الأردني وأصيب 3 جنود من حرس الحدود في اشتباك وقع فجر أمس الأول مع مهربي مخدرات عند الحدود الأردنية - السورية، على ما أعلن الجيش الأردني.



وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأردني «إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية» ظهر أمس. وأوضح أنه «جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة».



وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود».



وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.