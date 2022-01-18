يخوض تشلسي مساء اليوم مواجهة مهمة أمام برايتون في مباراة مقدمة من المرحلة الـ24 من الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يسعى «البلوز» من خلالها البقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب وكذلك استعادة الوصافة من ليفربول.



وعلى الرغم من نجاح تشلسي، بحجز مقعده في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بتجاوزه عقبة توتنهام، إلا أن الفريق يواصل التراجع على مستوى الدوري.



وتضاءلت فرص تشلسي، بالخسارة أمام مان سيتي في المنافسة على اللقب، وارتفاع الفارق مع المتصدر إلى 13 نقطة.



وكان تشلسي، المرشح الأبرز للفوز بـ«البريمييرليغ»، واستعادة لقبه الغائب منذ 5 سنوات، بعدما نجح في اقتناص دوري الأبطال، ثم السوبر الأوروبي، وبدأ موسمه المحلي بصورة جيدة، بالاحتفاظ بقمة الدوري خلال عدة أسابيع، وبلغت



وابتعد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن ليفربول، و5 عن سيتي، لكن «البلوز» بدأ بعدها يفقد النقاط تدريجيا، وتراجع مستواه ليفقد الصدارة، والفوز بكأسي الرابطة أو الاتحاد في إنجلترا، لن يعوض مطلق فقد لقب الدوري.



وستقام اليوم مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة الـ17، تجمع برنلي مع واتفورد.