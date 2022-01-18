خرج مرسيليا بتعادل مخيب على أرضه على ملعب «ستاد فيلودروم» من مواجهته أمام ليل حامل اللقب المنقوص عدديا بعد تعادلهما 1-1 في المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ويحتل مرسيليا المركز الثالث في الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن نيس الثاني.



وأهدر مرسيليا فرصة التساوي مع خصمه على مركز الوصافة، لكنه يعول على ورقة أخرى في هذا المجال كونه يملك مباراة أقل. بدوره، يحتل ليل المتراجع المركز العاشر برصيد 29 نقطة. ومنح الهولندي سفن بوتمان التقدم لليل (15) لكن الحكم طرد له بنجامان اندريه لحصوله على بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين (30 و32) ليكمل المباراة بـ10 لاعبين.



وبعد محاولات عدة من أصحاب الأرض، نجح الدولي التركي تشنغيز أوندير في أنقذ أصحاب الأرض من الخسارة بهدف قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة (75).