بعد طي صفحة مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش من عدمها وترحيله من ملبورن على خلفية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، انتقل التركيز الى المنافسات في أرضية الملعب، حيث حقق كل من الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب والأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى بداية قوية في مستهل مشوارهم في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، فيما اضطرت التونسية أُنس جابر الى الانسحاب بسبب الإصابة.



وبدأ نادال المصنف سادسا مشواره في أولى البطولات الـ 4 الكبرى بقوة من خلال فوزه السهل على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2.



وسيكون الاختبار التالي للإسباني ضد الألماني يانيك هانفمان الفائز على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس 6-2، 6-3، 6-2.



وفي أبرز النتائج عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-2 و7-6 (7-5) و6-3، والكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري 7-6 (7-3) و6-4 و3-6 و7-6 (7-3).



وعند السيدات، بدأت أوساكا المصنفة 14 عالميا حملة الدفاع عن لقبها بشكل جيد من بفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و6-3، فيما اكتسحت بارتي المتوجة بلقبين كبيرين الأوكرانية ليزيا تسورنكو 6-0، 6-1.



وانسحبت جابر المصنفة تاسعة قبل مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس بسبب إصابة في الظهر، بحسب ما أعلن المنظمون.



وسبق لجابر أن انسحبت الأسبوع الماضي من مباراتها في الدور ربع النهائي لدورة سيدني أمام الإستونية أنيت كونتافيت نتيجة إصابة في أسفل الظهر.



وقالت التونسية في حسابها على تويتر: «تعرضت لإصابة في ظهري الأسبوع الماضي في سيدني. قمت بكل شيء كي أكون جاهزة واعتقدت أنني سأتعافى في الوقت المناسب للمشاركة هنا».



وتابعت: «للأسف، الألم ما زال موجودا واللعب بهذه الظروف قد يهدد موسمي بأكمله». وودعت الأميركية صوفيا كينن، حاملة اللقب عام 2019، من الدور الأول بسقوطها ضد مواطنتها ماديسون كيز 7-6 (7-2)، 7-5.



ولم تجد التشيكية باربورا كرييتشيكوفا المصنفة رابعة التي فاجأت العالم العام الماضي بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، صعوبة في حسم بطاقتها بفوزها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-2 و6-0.



ولم تجد البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المصنفة و24 والفائزة باللقب عامي 2012 و2013، صعوبة في تخطي عقبة المجرية بانا أودفاردي 6-3 و6-1، فيما كانت الأميركية الشابة كوكو غوف الثامنة عشرة أبرز ضحايا اليوم الأول بخسارتها أمام الصينية وانغ كيانغ 4-6 و2-6.