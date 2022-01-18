أحرز ريال مدريد لقب الكأس السوبر الإسبانية للمرة 12 في تاريخه إثر تغلبه على أتلتيك بلباو 2-0 في المباراة النهائية على ملعب الملك فهد في الرياض. وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (38) والفرنسي كريم بنزيمة (52 من ركلة جزاء) هدفي ريال مدريد.



واقترب ريال مدريد من حيث عدد الألقاب من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 13 مرة.



واللقب هو الأول لريال مدريد منذ عودة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي لتدريبه الصيف الماضي. وكان أنشيلوتي توج خلال الفترة الأولى لتوليه تدريب الفريق الملكي بـ 4 ألقاب بينها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأس إسبانيا.



وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحافيين عقب النهائي: «تركت ريال مدريد وهو في حقبة والآن عدت مع جيل مختلف. يوجد العديد من اللاعبين المميزين حاليا. هذا الفريق لا يقف على لاعب أو مدرب معين».



وفي السياق ذاته، أبدى لوكا مودريتش، سعادته بالفوز بلقب السوبر قائلا: «سعداء جدا بتحقيق هذه البطولة. هدفنا في كل موسم هو تحقيق البطولات وفخورون بما حققناه».



وأضاف: «ما زلت قادرا على تقديم الكثير مع ريال مدريد. قضيت هنا 9 سنوات حققت خلالها 18 بطولة».



وكان ريال مدريد تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 في نصف النهائي، في حين قلب بلباو تخلفه أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز 2-1.



سيطر ريال مدريد متصدر الدوري المحلي على مجريات اللعب في حين اعتمد بلباو خطة دفاعية محكمة وعلى شن الهجمات المرتدة معتمدة على سرعة مهاجميه ايناكي وليامز واويهان سانسيت.



وتابع ريال مدريد عروضه القوية في الآونة الإيطالي، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات.



وبات مودريتش أفضل لاعب في العالم عام 2018، اللاعب الأكبر سنا بعمر السادسة والثلاثين يسجل هدفا في نهائي الكأس السوبر الإسبانية.



مارسيلو القياسي



شارك الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو في نهاية المباراة ونجح في إحراز لقبه الثالث والعشرين في صفوف ريال مدريد ليعادل رقم أسطورة النادي فرانسيسكو خنتو.



وكان مارسيلو انضم إلى صفوف ريال مدريد عام 2007 قادما من فلوميننسي البرازيلي وتوج بطلا للدوري الإسباني في أول موسم مع فريقه الجديد.



ومن أبرز ألقاب مارسيلو مع ريال مدريد تتويجه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وببطولة إسبانيا 5 مرات، علما أن عقده مع فريق العاصمة الإسبانية ينتهي في 30 يونيو المقبل.



مواجهتان في الدوري



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، حيث سيلتقي ريال بيتيس مع ألافيس، وقادش مع إسبانيول.