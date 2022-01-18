أهدى أتالانتا نظيره ميلان فرصة كبيرة لخطف الصدارة من إنتر بعدما أجبر «النيراتزوري» على التعادل 0-0 في قمة المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم على أرض الأول في برغامو.



ودخل إنتر اللقاء بعد فوزه بكأس السوبر الإيطالية على حساب يوفنتوس 2-1 وكان يمتلك فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في الصدارة إلى 4 نقاط عن ميلان الثاني الذي خاض مباراته «أمس» أمام سبيتسيا، لكن انتر يملك مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين أمام بولونيا.



وتعين على بطل إيطاليا مواجهة فريق صعب المنال يتجه للموسم الثاني على التوالي لاحتلال احد المراكز الأربعة الأوائل في الترتيب، وهو أتالانتا، لكن الأخير يعاني على ارضه حيث حصد 12 نقطة فقط على أرضه هذا الموسم.



وبتعادلهما، بقي انتر في الصدارة مع 50 نقطة لكنه يواجه خطر إنهاء المرحلة بالمركز الثاني، بينما يحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 42 نقطة بفارق نقطة، علما أن أتالانتا يملك ايضا مباراته مؤجلة أمام تورينو من المرحلة العشرين.



وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن إنتر فشل في تسجيل هدف بمباراة في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ شهر يناير عام 2021 الماضي، أي منذ عام كامل، عندما فشل في التسجيل أمام أودينيزي.



وأضافت أن أتالانتا أوقف بذلك مسيرة دامت لـ 39 مباراة على التوالي تمكن فيها إنتر من التسجيل.



من ناحية أخرى، قالت الشبكة إن إنتر حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي خارج ملعبه لأول مرة في عهد احتساب الفوز بـ 3 نقاط أي منذ موسم (1994-1995).



وقاد البرتغالي سيرجيو أوليفيرا في أول ظهور له مع روما فريقه الى الفوز على حساب كالياري 1-0. وتقدم فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى المركز السادس برصيد 35 نقطة. من جهة أخرى، سجل المهاجم التشيكي أنتونين باراك ثلاثية من رباعية فريقه فيرونا في مرمى ساسوولو وقاده للفوز 4-2. وحقق باراك ثلاثيته في الدقائق 44 و57 من ركلة جزاء و90+4، بعدما كان افتتح زميله جانلوكا كابراري التسجيل في الدقيقة 37. ورد ساسوولو بهدفين عبر جانلوكا سكاماكا (54)، والبديل المهاجم الفرنسي غريغوار ديفريل (67).



وصعد فيرونا للمركز العاشر برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ساسوولو صاحب المركز الثاني عشر.



«اليوفي» يظهر في الكأس



يلتقي يوفنتوس اليوم نظيره سامبدوريا في دور الـ 16 بكأس إيطاليا، فيما يواجه لاتسيو فريق أودينيزي بذات الدور.