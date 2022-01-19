حسين العبدالله: ترسيخ العمل الجماعي وفق منهجية قانونية.. لاستيعاب التطور الكبير بالمحاكم

فايز الفضلي: «ميسان» تمتلك أفكاراً ورؤى عديدة للتوسع في تقديم الخدمات والأعمال القانونية

بدر الجيعان: الاندماج سيرفع مستوى الخدمات للموكلين.. وإمكانية تقديمها لهم خارج الكويت



أعلنت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية «ميسان»، ومكتب أركان للاستشارات القانونية «أركان»، عن دمج أعمالهما، حيث سينضم بموجب هذا الاندماج فريق مكتب أركان للاستشارات القانونية بقطاعاته وخدماته إلى شركة ميسان للمحاماة، واعتبار كل من المحامي د.حسين العبدالله ود.فايز الفضلي شريكين في شركة «ميسان».



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور كل من: رئيس مجلس إدارة شركة ميسان المحامي وليد التتان، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «ميسان» المحامي بدر الجيعان، والشريك الإداري في مكتب أركان والشريك حاليا في «ميسان» المحامي د.حسين العبدالله، والرئيس التنفيذي لمكتب أركان والشريك حاليا في «ميسان» د.فايز الفضلي.



وسيعمل هذا الاندماج على المساهمة في تنظيم عمل الفريق القانوني وتعزيز الأداء العام للمنظومة، كما يهدف إلى الاستمرار في ذات الخطط التوسعية خارج الكويت والتوسع في قاعدة العملاء المحلية والدولية، وكذلك الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الإدارية والفنية بكل صورها لعملاء شركة ميسان.



تبعات الاندماج



وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ميسان والشريك المؤسس بدر الجيعان، خلال المؤتمر الصحافي، حيث قال: «سيعمل الاندماج على رفع مستوى الخدمات التي ستقدم إلى كل من موكلي شركة ميسان ومكتب أركان للاستشارات القانونية، وسيستفيد الموكلون من كل التوسعات الإقليمية لشركة ميسان من خلال إمكانية تقديم الخدمات لهم خارج الكويت عبر فروع ميسان وتحالفاتهم الدولية بما يعود عليهم بالنفع في تقديم أفضل الخدمات القانونية داخليا وخارجيا».



وشدد الجيعان على ان الاندماج سيركز على تطوير منظومة العمل الداخلي في شركة ميسان والتوسع في تقديم كل الخدمات والأعمال في كل فروق القانون في ظل وجود فريق متخصص في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والدستورية، وفى مجالات التدريب والتأهيل القانوني وصياغة التشريع ومراجعة القرارات وإعداد الدراسات القانونية.



المنظومة القانونية بالكويت



من جانبه، قال الشريك الإداري في أركان والحالي في ميسان المحامي د.حسين العبدالله: «نأمل أن يحقق هذا الاندماج العديد من الفوائد على المنظومة القانونية داخل الكويت، نظرا للتأثير الكبير لأعضاء فريق شركة ميسان العمل في العديد من تخصصات وفروع القانون المتعددة».



وأوضح أن هذا الاندماج سيعمل على دعوة مكاتب المحاماة الى الإقبال نحو تحويل المكاتب الى شركات مهنية تعمل وفق منظومة عمل مؤسسي لا فردي ونرى ان هذا العمل هو المدخل الرئيسي نحو تحقيق العمل في أعمال مجالات المحاماة والتحكيم والتشريع دوليا.



وأضاف العبدالله، بالقول: «سينعكس الاندماج على تسويق نجاح فكرة العمل المؤسسي والجماعي وفق منهجية قانونية علمية تملك القدرة الإدارية والفنية على استيعاب التطور الكبير لعمل المحاكم ومصالح العملاء والموكلين، خاصة ان لدينا اليوم في الكويت 8 مبان قضائية تمثل محاكم رئيسية وأكثر من 10 نيابات جزئية ومتخصصة، وهو الأمر الذي يستدعي تقديم كل الخدمات القانونية عبر تلك الأجهزة القضائية لعملائنا بانسيابية وجودة تحرص ميسان بالمحافظة عليها».



ولفت إلى أن «ميسان» ستقدم العديد من البرامج والأفكار والرؤى التي تسهم في رفع مستوى العمل القانوني في مجالات التدريب والتشريع وصياغة العقود والتحكيم وإعداد الدورات والورش القانونية والدراسات القانونية.



التطلعات والخطط المستقبلية



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمكتب أركان والشريك حاليا في ميسان د.فايز الفضلي: «لدى ميسان العديد من الأفكار والرؤى والخطط منها ما يستهدف تقديم الخدمات القانونية ومنها ما يخص التوسع الداخلي أو الخارجي في تقديم الخدمات والأعمال القانونية».



وأضاف ان «ميسان» تمتلك رؤى تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، وستحرص على تقديم العديد من الخدمات المتصلة بالبحث العلمي والأكاديمي، وذلك من خلال إنشاء معهد ميسان القانوني للتدريب والتأهيل وإعداد مؤتمر سنوي للأعمال القانونية وإصدار مجلة قانونية تهتم بنشر الدراسات والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية وتقديم اقتراحات ومشاريع قوانين ودراسات قانونية للسلطات الـ 3 والأجهزة القضائية والقانونية في الدولة، كما ستستمر ميسان وللتجربة التي تملكها أركان في هذا المجال في تقديم الوعي القانوني من خلال نشراتها وبرامجها القانونية المختلفة.



ولفت الفضلي إلى ان تلك النشرات العلمية والأكاديمية والنشاط التدريبي لا يقتصر على الجانب المحلي بل يتعدى الى الجانب الدولي ليعكس بشكل مباشر مهنية ودور «ميسان» في هذا المجال ومستوى وجودة الشركات الكويتية في سوق المحاماة.