مواكبة منه للفعاليات المحلية والعالمية، أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه بطاقتين بمناسبة اليوم الوطني وكأس العالم وهو ما يمنح العملاء تجربة فريدة ومميزة تواكب احتفالات الكويت الوطنية واستعداد العالم لبطولة كأس العالم المقرر تنظيمها نهاية هذا العام في قطر.



وقال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد: دائما ما يؤكد بنك بوبيان انفراده وتميزه من خلال التنوع والتميز والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار في مجال الخدمات والمنتجات التي تتعلق بالحياة اليومية للعملاء وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسهولة والبساطة في تلبية احتياجاتهم.



وأضاف أن الإعلان عن إصدار بطاقتين في وقت واحد إنما يؤكد تميز بنك بوبيان بتقديم الخدمات والمنتجات التي يطرحها لعملائه وإظهار جهود فريق بنك بوبيان المستمرة نحو التواصل الدائم مع عملائه من كافة الشرائح بما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية وخدمات دفع رقمية مميزة.



واشار الماجد الى أن الحملة التي تستمر لعدة أشهر تتضمن ايضا مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترويجية الخاصة بهاتين البطاقتين.



وحول بطاقة بوبيان كأس العالم، أوضح الماجد أنها تتميز بمجموعة من العروض والخصومات الاستثنائية لحامليها من أشهر العلامات التجارية والفنادق ومكاتب تأجير السيارات في الكويت والعالم.



وأضاف الماجد أن بطاقة بوبيان الخاصة باليوم الوطني صممت بشكلها العمودي محتوية على خريطة الكويت وذلك تزامنا مع الاحتفال بالأيام الوطنية للكويت خلال شهر فبراير المقبل ليعد ذلك بمثابة تذكار لمناسبة وطنية خاصة.



وأوضح الماجد أن هذه البطاقة تتمتع بالعديد من المزايا والخدمات المميزة مثل خاصية الدفع الرقمي عن طريق الأجهزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى NFC داخل دولة الكويت وخارجها، حيث يمكن لعملاء بوبيان الآن إضافة البطاقة الى ساعات Samsung، Garmin وFitbit المتميزة بتعزيز مستويات الأمن والسلامة والراحة بجانب السهولة والبساطة.



واضاف أن البطاقة الخاصة باليوم الوطني الحصرية توفر العديد من المزايا والعروض الخاصة لحامليها من عملاء بنك بوبيان، حيث يمكن الحصول على خصومات فورية على مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة.