تحرص الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» دائما على رفع مستوى الجودة في منتجاتها وفي عمليات الإنتاج. حيث حصلت كاسكو بالتنسيق مع شركة TUV على شهادة حلال وذلك بعد اجتياز جميع اختبارات التدقيق.



وقد صرح رئيس مجلس إدارة الشركة خالد المطيري بأن الحصول على شهادة حلال يؤكد إنتاجنا للوجبات الغذائية وفق القواعد الإسلامية وهو النهج العام في سلامة الأغذية.

إذ تعتبر شركة TUV من الشركات التي تعمل وفق جودة تدقيق عالية حيث أشادت بأننا نتصف بمستوى عال وهذه تعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى.



وأضاف أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران KASCO حصلت مؤخرا على شهادة الايزو المعتمدة حيث إننا نحرص دائما على رفع مستوى الجودة من خلال التدقيق المستمر على عمليات الانتاج، بالإضافة إلى حرصنا الدائم على تطبيق أعلى معايير الجودة من خلال فحص الوجبات في مختبرنا الخاص والحاصل على شهادة معتمدة من المنظمة الأميركية للمختبرات.

كما نقوم بتطبيق كافة إجراءات الجودة التي أقرتها معايير الآيزو 22000:2018 والممارسات المخبرية الجيدة في جميع الاختبارات المعملية التي نقوم بها وذلك لضمان تقديم نتائج دقيقة وموثوقة وذلك لتقليل فرص حدوث أي أخطاء.