كن أول من يكتشف سيارة MDX Type S بين 12 يناير و15 فبراير المقبل، مع شركة ACURA الملا، إحدى شركات مجموعة الملا والوكيل الحصري في الكويت لسيارات ACURA أول علامة يابانية فاخرة في العالم، والتي توفر لك فرصة حجز هذه السيارة التي تمتاز بلونها Tiger Eye Pearl الأقرب للذهبي.



وعلى عكس أي شيء صنعته ACURA من قبل، فإن MDX Type S هي أول سيارة دفع رباعي تتم ترقيتها إلى صفوف الأداء الفائق من النوع S، فهي تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، وبمحرك توربو V6 سعة 3.0 ليترات، وبقوة 355 حصانا، و354 رطل قدم من عزم الدوران. وبذلك يتفوق طراز Type S على طراز MDX الأساسي بنحو 65 حصانا و87 رطلا قدما من عزم الدوران.



وتم تزويد سيارة MDX Type S بنظام التحكم الفائق للقيادة بكل العجلات (SH-AWD) الذي يمنح قائد المركبة تحكما فائقا في جميع الأحوال الجوية وانعطافا طبيعيا ودقيقا في جميع الظروف، كما خلال دوران الجزء الخارجي للعجلة الخلفية بشكل أسرع من المحور الأمامي عند الانعطاف، وكل ذلك يتم عبر عجلاتها التي تأتي بمقاس 21 بوصة وهي الأكبر بين أقرانها.



وتأتي MDX Type S بـ 7 وضعيات للقيادة: عادي، مريح، فردي، ثلجي، رياضي، ورياضة +، بالإضافة إلى ميزة الرفع التي تضيف بوصتين من ارتفاعها عن الوضعية الأرضية.



ويمكنك بسهولة تحويل قيادتك إلى الوضعية الديناميكية أو تحويلها إلى القيادة الرياضية +، أو وضعية رفعها لمستوى أعلى عن الأرض، وهي وضعية تناسب الطرقات الوعرة وظروف القيادة القاسية.

ويمكن لقائد المركبة رؤية وضعية القيادة التي يختارها أمامه على شاشة العرض، فيما توفر فرامل Electro-Servo المستوحاة من NSX المقترنة بملاقط فرامل أمامية من 4 مكابس Brembo توقف يمكن الوثوق به.



وبالنسبة للمظهر الأمامي الخارجي، تأتي MDX Type S بفتحة شبكية كبيرة تمنح حجرة المحرك هواء أكثر بنسبة 10% عن السيارات الأخرى.

ويحيط بالشبكة فتحات جانبية جديدة ترسل الهواء إلى المبرد الفرعي على جانبي حجرة المحرك. أما من الخلف، فيأتي النوع S بموزع خلفي و4 منافذ كبيرة للعوادم.



أما من الداخل، فتتميز السيارة بمقاعد من جلد ميلانو مع بعض التطعيمات من الجلد المدبوغ الصناعي، وبعجلة قيادة ذات قاع مسطح، وخياطة متباينة، ودواسات معدنية، فيما تتسع السيارة لسبعة ركاب في صفوفها الثلاثة، وتتميز MDX Type S بمقاعد أمامية كهربائية يمكن ضبطها على 16 وضعا مع 9 أوضاع للتدليك تمنحك أقصى قدر من النشاط والراحة.



كما يمكنك التحكم بالسيارة بسلاسة من خلال شاشة العرض المركزية عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة.



ولتستمتع برحلتك، تم تزويد السيارة بنظام صوت ELS STUDIO 3D Signature Edition بـ 25 مكبر صوت كربوني عالي الدقة بقوة تفوق 1000 واط، بما في ذلك ستة مكبرات صوت علوية Highline، تضيف الوضوح للصوت والحياة إلى الغناء والآلات الموسيقية.



ويحصل الطراز S على نفس ميزات AcuraWatch المتوافرة في سيارة MDX التي تساعد قائد المركبة على تخفيف مغادرة الطريق، وتحذير السائق من أي شيء يعترض طريقه، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتعرف على إشارات المرور، والمساعدة أثناء الازدحام المروري.



وتدعو شركة الملا العالمية لتجارة السيارات محبي الرفاهية والسيارات الفخمة إلى زيارة مقر ACURA في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة التزامها في تحقيق أعلى مستوى من الخدمة التي تتماشى مع التكنولوجيات المتقدمة لسيارات ACURA.