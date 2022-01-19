وقَّع جهاز حماية المنافسة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك.



وتم توقيع مذكرة التعاون رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أ.د.راشد العجمي والمدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي بحضور المدير التنفيذي بدرجة وكيل وزارة د.عبدالله العويصي.



وبين الجهاز أن المذكرة تتضمن تبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقا لما تسمح به القوانين واللوائح النافذة، مضيفا انها تشمل دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه كلا الطرفين في مجال تقديم الخدمات للمبادرين، وذلك للوصول لتوصيات مشتركة لتذليل الصعوبات وتطوير الخدمات، إلى جانب تنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية مشتركة للمبادرين من قبل الصندوق الوطني.