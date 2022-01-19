فاز مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في عام 2021.



وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع البايرن الموسم الماضي وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة ليتفوق على رقم الراحل جيرد مولر والذي صمد منذ 1972.



وكتب رئيس وزراء پولندا ماتيوس مورافيسكي على فيسبوك «روبرت شخص استثنائي. هو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ بلادنا. هو أفضل سفير لپولندا ونموذج يحتذى للشبان وليس فقط للاعبي كرة القدم».



وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وپولندا في 2021.



وتفوق ليپاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول. ونال توماس توخيل جائزة أفضل مدرب بعد قيادة تشلسي الإنجليزي للقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي على حساب غريمه المحلي مان سيتي بعد خمسة أشهر من توليه تدريب الفريق.



وفاز حارس تشلسي والمنتخب السنغالي إدوار ميندي بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على الألماني مانويل نوير حارس بايـــرن والإيطالي جيانلويجــــي دوناروما حارس باريس سان جرمان.



ونال المنتخب الدنماركي والطاقم الطبي والتدريبي للفريق جائزة اللعب النظيف بعد إنقاذ حياة كريستيان إريكسن خلال مباراة فنلندا في بطولة أوروبا.



وحصد الأرجنتيني إيريك لاميلا، لاعب إشبيلية الحالي، جائزة أفضل هدف والذي جاء مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير في مرمى أرسنال.



ومنح «فيفا» جائزة استثنائية لكريستيانو رونالدو بعد انفراده بالرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، إذ وصل إلى 115 هدفا في 184 مباراة مع منتخب بلاده البرتغال.



وجاءت تشكيلة العام بوجود جيان لويجي دوناروما (باريس سان جرمان) في حراسة المرمى، وديفيد ألابا (ريال مدريد) وليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) وروبن دياز (مان سيتي) في الدفاع.



وتكون خط الوسط من كيفن دي بروين (مان سيتي) وجورجينيو ونغولو كانتي (تشلسي)، فيما تكون خط الهجوم من ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو والنرويجي إرلينغ هالاند (دورتموند).



وذهبت جائزة أفضل لاعبة إلى الإسبانية أليكسيا بوتياس بعدما أحرزت لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع فريقها برشلونة.



غياب صلاح



وتسبب غياب صلاح عن تشكيل الأفضل «فيفبرو» بردود فعل واسعة، إذ لم يتواجد في القائمة رغم حلوله في المركز الثالث بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي.



صحف إنجلترا كانت لها ردة فعل بعد تواجد صلاح في المركز الثالث، حيث كتبت مانشستر إيفنينغ: «كوميديا».. غضب جماهير ليفربول بسبب صلاح. ونقلت الصحيفة ردود فعل جماهير ليفربول بشأن استبعاد النجم المصري من تشكيل الأفضل في العالم وتواجد كريستيانو رونالدو.



وأضافت: «على الرغم من تواجد 4 لاعبين آخرين من الدوري الإنجليزي وهم كانتي وجورجينيو وكيفين دي بروين وروبن دياز، إلا أن تواجد رونالدو هو من أزعج جماهير ليفربول».



فيما تفاعلت صحيفة «ذا صن» بمانشيت «صلاح يغيب»، وقالت الصحيفة الإنجليزية إن صلاح غاب عن تشكيل الأفضل في العالم على الرغم من أدائه المذهل وتميزه مع ليفربول.



وأضافت: «كان حفل توزيع الجوائز مخيبا للآمال لصلاح ـ الموجود حاليا في كأس الأمم الأفريقية- بعد أن حصل ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العام».