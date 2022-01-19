أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم صباح أمس وفاة أسطورته في الفترة بين 1953 و1971 باكو خينتو، اللاعب الوحيد في التاريخ المتوج بـ 6 ألقاب في مسابقة كأس أوروبا للأندية البطلة (دوري الأبطال حاليا)، وذلك عن سن 88 عاما.



في 18 موسما مع ريال مدريد، سجل فرانسيسكو «باكو» خينتو 182 هدفا في 601 مباراة، ورصع سجلا حافلا بالألقاب تضمن على الخصوص فضلا عن 6 كؤوس أوروبية 12 لقبا في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وكان قبل وفاته رئيسا فخريا للنادي الملكي. zوشكل الجناح الأيسر المفعم بالحيوية والسرعة هجوما ناريا إلى جانب ألفريدو دي ستيفانو، هيكتور ريال، المجري فيرينتس بوشكاش والفرنسي ريمون كوبا (من 1956 إلى 1959)، ورفع خمس كؤوس متتالية في دوري الأبطال مع الثلاثة الأوائل بين عامي 1956 و1960. توج بلقب سادس بعد ذلك بـ 6 سنوات، وتحديدا في عام 1966 جنبا إلى جنب مع أساطير أخرى مثل مانو سانشيس أو بيري.