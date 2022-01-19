بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه السهل على السويسري هنري لاكسونن 6-1 و6-4 و7-6 (7-3) في ملبورن.



ويلتقي مدفيديف في الدور الثاني مع الأسترالي نيك كيريوس الـ 115 عالميا والفائز على البريطاني ليام برودي الـ 128 عالميا والصاعد من التصفيات 6-4 و6-4 و6-3. ولم يجد الروسي الآخر أندري روبليف الخامس صعوبة في التأهل الى الدور الثاني بتغلبه على الإيطالي جانلوكا ماجر 6-3 و6-2 و6-2. ويلتقي روبليف في الدور المقبل مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس الفائز على الاسباني روبرتو كارباييس باينا 6-1 و3-6 و2-6 و6-3 و6-4. وعانى البريطاني أندي موراي، المشارك ببطاقة دعوة، الأمرّين لتخطي عقبة الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الحادي والعشرين حيث احتاج إلى خمس مجموعات 6-1 و3-6 و6-4 و6-7 (5-7) و6-4 في ثلاث ساعات و52 دقيقة.



ولدى السيدات، خرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول بخسارتها أمام البريطانية هيذر واطسون 3-6 و7-5 و2-6.



ولم تكن حال الأميركية ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، أفضل من ميار وودعت من الدور الأول بخسارتها أمام الأسترالية ماديسون إنغليس المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و2-6. ونجحت الإسبانية غاربيني موغوروسا الثالثة عالميا في بلوغ الدور الثاني للبطولة الأسترالية للمرة العاشرة في 10 مشاركاته بتغلبها على الفرنسية كلارا بوريل 6-3 و6-4.



وتلتقي موغوروسا، المتوجة بلقب بطولتي رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، في الدور المقبل مع الفرنسية الأخرى أليزيه كورنيه الفائزة على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-3 و6-3.



وتأهلت أيضا الپولندية إيغا شفيونتيك السابعة وبطلة رولان غاروس 2020، بفوزها على البريطانية هاريت دارت 6-3 و6-0، والرومانية سيمونا هاليب الرابعة عشرة بتغلبها على الپولندية ماغدالينا فريخ 6-4 و6-3، والإستونية أنيت كونتافيت السادسة بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3.



وأفلتت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية من خروج مبكر بقلبها الطاولة على الأسترالية ستورم ساندرس محولة خسارتها المجموعة الاولى 5-7 وتخلفها 1-3 في الثانية الى فوز 6-3 و6-2.



وتخطت البريطانية الواعدة إيما رادوكانو عقبة كبيرة في مستهل مشوارها بعد فوزها على الأميركية سلون ستيفنز 6-0 و2-6 و6-1 في مواجهة متأرجحة.