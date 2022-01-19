يحل مان يونايتد ضيفا على برينتفورد في لقاء مؤجل من المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويمتلك «اليونايتد» 32 نقطة في رصيده، يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب «البريمييرليغ»، مقابل 23 نقطة لفريق برينتفورد صاحب المركز الـ 14.



لم يعرف مان يونايتد طعم الانتصارات خلال آخر جولتين في الدوري، حيث خسر ضد ولفرهامبتون 0-1 في المرحلة الـ 21، ثم تعادل مع أستون فيلا 2-2 في المرحلة الـ 22.



ويبحث «اليونايتد» عن طريق العودة للانتصارات أمام برينتفورد، من أجل التقدم نحو المربع الذهبي لضمان مقعد بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.



وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، يستضيف ملعب «كينغ باور»، مباراة ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام.



ويحتل «الثعالب» المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة. وعانى ليستر سيتي من موجة من الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، كما يفتقد عدد من لاعبيه للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية. ويطمح «الثعالب» في افتتاح مشوارهم في الدوري الإنجليزي خلال العام الجديد بالفوز على «السبيرز»، مستغلين معنوياتهم المرتفعة بعد الفوز الكبير على واتفورد 4-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وفي المقابل، يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 33 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في «البريمييرليغ» تحت قيادة أنطونيو كونتي، ولم يهزم الفريق في آخر 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد المقررة أمس ضمن المرحلة الـ 17، بعد قبول طلب أصحاب الأرض على أساس عدم توافر الحد الأدنى من اللاعبين المتاحين.