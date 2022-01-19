وجه المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي، انتقادات حادة لحكم مباراة فريقه أمام سبيتزيا، بعدما كان سببا في خسارة «الروسونيري» 1-2 على أرضه بـ «سان سيرو» ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو».



وقال بيولي في تصريحات لشبكة «DAZN»: «حاولت تهدئة اللاعبين لكنني لم أتمكن، حيث نجح سبيتزيا في تسجيل هدف متأخر».



وأضاف: «كنا نعلم أنه كان ظلما وعلينا أن نلوم أنفسنا، لكننا نتشارك المسؤولية مع الحكم، أنا آسف لقول ذلك حتى إنه اعتذر عن ذلك، ربما لم يكن ذلك حتى خطأ، إنه عار».



هذا، وتلقى ميلان اعتذارا رسميا من لجنة الحكام في الدوري الإيطالي، عن الخطأ الذي ارتكبه الحكم ماركو سيرا، خلال لقاء الفريق أمام سبيتزيا.



وانطلق نجم ميلان، أنتي ريبيتش، بالكرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1، ليسقط بعد احتكاك مع لاعب سبيتزيا، ومرت الكرة إلى جونيور ميسياس داخل المنطقة، ليسددها ويسجل هدفا قاتلا للروسونيري.



لكن الحكم ألغى الهدف واحتسب ركلة حرة لميلان خارج منطقة الجزاء، دون أن يمنح الأفضلية لاستمرار اللعب.



ووفقا لصحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن رؤساء لجنة التحكيم في الاتحاد الإيطالي قدموا اعتذارا رسميا لنادي ميلان عن خطأ ماركو سيرا.



وأشارت إلى أن ماركو سيرا سيواجه عقوبة الإيقاف لفترة طويلة عن إدارة المباريات.



وتجمد رصيد ميلان عند 48 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، فيما رفع سبيتزيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك كيفن أجوديلو التعادل لسبيتزيا في الدقيقة 64.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل امانويل جياسي الهدف الثاني لسبيزيا، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.



وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تغلب نابولي على مضيفه بولونيا بهدفين نظيفين سجلهما هيرفينغ لوزانو (20 و47).



ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر. كما تغلب فيورنتينا على جنوى بسداسية نظيفة.



هذا، وتستكمل اليوم منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس إيطاليا، حيث يلتقي ساسوولو مع كالياري، وإنتر مع إمبولي.



إسبانيا



يسعى إشبيلية الى تشديد الخناق على ريال مدريد المتصدر وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين عندما يحل ضيفا على فالنسيا اليوم في المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويلعب اليوم ايضا سلتا فيغو مع أوساسونا.



هذا، وتقام اليوم مباراة وحيدة في كأس إسبانيا، حيث يلتقي ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من المسابقة.



فرنسا



تقام مساء اليوم 3 مباريات مؤجلة من المرحلتين 19 و20 من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي كليرمونت مع ستراسبورغ، وليل مع لوريان، ومونبلييه مع تروا.