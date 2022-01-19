أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 475303.



وقال المتحدث باسم الصحة د.عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم تسجيل 4021 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 428666، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغ 90.2%.



وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2479 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 37 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 44158 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 296.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 32203 ليصبح مجموع الفحوصات 6509269، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 15%.