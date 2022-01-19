حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



فعّلت وزارة الصحة خاصية «الإقرار والتعهد» لمكافآت الصفوف الأمامية لموظفي الوزارة على موقع#Q8seha، بعد أن تم إجراء جميع التعديلات اللازمة، بحيث يكون بإمكان جميع الموظفين التسجيل في الموقع وطباعة الإقرار ومن ثم تسليمه لجهة العمل، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن عددا ممن وقعوا على الإقرار والتعهد من الموظفين المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية فاق 20 ألف موظف من أصل 57 ألف موظف، متوقعة الانتهاء من الإقرارات خلال 3 أيام.



ومددت وزارة الصحة مدة تسليم الإقرار والتعهد من 23 يناير حتى 30 يناير المقبل.

وأكد مصدر مطلع في وزارة الصحة ان إجمالي أيام العمل للموظفين في وزارة الصحة للعاملين في القطاع الطبي والإداري والتمريض والفنية الأخرى يتراوح بين 50 و80 يوما، مشيرا إلى أن أعلى مكافأة تصل الى 90 يوما وأن الجميع يعتبر من الفئة الأولى التي حددها مجلس الوزراء وتنقسم لشقين عالي الخطورة ومتوسط الخطورة.



وقال المصدر: «إن الوزارة تريثت في مراجعة الأسماء ومدى استحقاق الموظفين للمكافأة بعد التزام المسؤولين بتقديم ما يفيد بتواجد الموظفين التابعين لهم على رأس عملهم خلال تلك الفترة المحددة للمكافأة من 24 فبراير وحتى 31 مايو 2020.



وأشار المصدر إلى أن العاملين من فئة البدون مشمولون بالمكافأة، لافتا ان هناك مشكلة تصادفهم فور دخولهم البرنامج، حيث يتعذر إتمام المعاملة وهو الأمر الذي يتطلب منهم مراجعة نظم المعلومات بالوزارة لتعديل هذا الأمر بشكل مباشر.

كما بين ان قيمة المكافأة تختلف من شخص لآخر فهناك من هم عالي الخطورة يومية عملهم تكون بيومين مثلا إذا كان 70 دينارا سيكون قيمة المكافأة 140 مضروبة في أيام المكافأة أما متوسطة الخطورة فستكون كل يوم عمله يقابله يوم ونصف اليوم مثلا 70 دينارا يوم عمل يكون اليومية 105 دنانير.



في الوقت نفسه كشفت مصادر صحية مطلعة ان مكافأة الصفوف الأمامية المتوقع صرفها نهاية شهر فبراير المقبل تتراوح بين 3 آلاف و18 ألف دينار، موضحا انها تختص بشرائح العاملين من أطباء وتمريض وإداريين وفنيين ممن تواجدوا على رأس عملهم خلال تلك الفترة المحددة للمكافأة من 24 فبراير وحتى 31 مايو 2020.



وأوضح المصدر ان احتساب قيمة المكافأة ستكون على حسب المعاش وقيمته فإذا كان الراتب 1500 دينار فإن اليوم يكون 50 دينارا وإن احتسب عالي الخطورة يصبح حساب اليوم 100 دينار وعدد أيام العمل مثلا 60 يوما يتم حسابها لتكون 6000 دينار قيمة المكافأة، وهكذا يتم حسابها على حسب قيمة المعاش وفترة الدوام خلال هذه الفترة وكذلك ان كانت متوسطة أو عالية الخطورة، أما بالنسبة لمتوسط الخطورة فيكون بواقع يوم ونصف مكافأة عن كل يوم عمل.