حنان عبدالمعبود



أعلن أمين مركز الجهراء التخصصي لطب الاسنان فلاح الشعران ان المركز استقبل خلال عام 2021 نحو 123635 مراجعا خلال الفترة الصباحية والمسائية موزعين على مختلف الوحدات التخصصية.



وقال الشعران، في تصريح لـ«الأنباء»، ان المركز يقدم خدماته التخصصية لطب الأسنان من خلال 78 عيادة تعمل في مختلف التخصصات منها وحدة جراحة الفم والفكين، وحدة علاج أقنية الجذور، وحدة الاستعاضة الصناعية، وحدة تقويم الأسنان، وحدة طب أسنان الأطفال، وحدة علاج امراض اللثة، ووحدة الاحتياجات الخاصة، لافتا ان المركز يستقبل جميع القاطنين بمحافظة الجهراء بالإضافة لمدينة جابر الأحمد.



ودعا الشعران المراجعين للالتزام بالاجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومتحوريه، مشددا على ضرورة ارتداء الكمام اثناء مراجعة المركز.



كما اوضح انه يتوجب على المراجعين احضار تحويل من مراكز عيادات الأسنان بالرعاية الصحية عند الحاجة لمراجعة المركز وذلك بعد الانتهاء من العلاج الأولي بعمل الحشوات اللازمة، الخلع البسيط، تنظيف اللثة والأسنان، فتح العصب، مع ضرورة احضار البطاقة المدنية الاصلية للمراجع وصوره عنها، وبالنسبة للمراجعين اقل من سن 21 يجب حضور ولي الأمر (الأب أو الأم) للتوقيع على نموذج الموافقة على العلاج.