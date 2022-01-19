قالت وزارة الداخلية ان قطاع المرور حرر خلال العامين الماضيين اكثر من 50 الف مخالفة للحد من الحوادث الناتجة عن استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وعدم الانتباه باعتبار ان هاتين المخالفتين مسؤولتان عن كم كبير من الحوادث.



وذكرت وزارة الداخلية ان عدد المخالفات المرتبطة باستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة خلال العامين الماضيين «2020 و2021» بلغت 30.082 مخالفة، اما عدم الانتباه فتم تحرير 20.880 مخالفة.

وأكدت الوزارة حرصها على سلامة مستخدمي الطريق عبر بث الارشادات التوعوية وتكثيف الحملات، داعية المواطنين والمقيمين الى الالتزام بقانون المرور وقواعده.