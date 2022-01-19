تعرض عريف في شرطة النجدة لحادث دهس أمس على الدائري الثاني وأسعف إلى العلاج من إصابات لحقت به في الكتف والقدم والرقبة، فيما تم التحفظ على شاب خليجي (21 عاما) وكذلك على الدراجة التي كان يستقلها.



وكانت عمليات الداخلية تلقت إفادة ببلاغ دهس وإصابة على الدائري الثاني، وعند انتقال دورية مخفر الفيحاء لموقع البلاغ تبين قيام دراجة نارية بقيادة خليجي بدهس العريف «ع ص» عنصر دورية تابعة للإدارة العامة للنجدة وأحدث به إصابة بالكتف والرجل والرقبة، وقد تم نقله للمستشفى بواسطة الإسعاف. هذا، وقد تمت إحالة الداهس لمخفر الفيحاء.