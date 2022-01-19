أسفر حادثان وقعا فجر وصباح امس عن وفاة 3 أشخاص «وافد مصري، وسيدة وشخص مجهولي الهوية يرتديان الزي الوطني.

هذا، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن حادث انقلاب مركبة وقع صباح امس على طريق جاسم محمد الخرافي باتجاه محافظة الجهراء أسفر عن وفاة شخصين (رجل وامرأة) لم يتم التعرف على بياناتهما، وقد تم توجيه فرقة إطفاء من مركز التحرير التي تعاملت مع الحادث وسلمت جثتي المتوفيين للأدلة الجنائية.



وحول الحادث الذي وقع فجرا، ذكرت الإدارة أن وافدا مصريا لقي حتفه وأصيب مواطن في حادث تصادم على طريق الشيخ زايد بن سلطان مقابل منطقة الرميثية «الدائري الخامس».