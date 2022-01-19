أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور بالدور الفاعل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم العمل الأمني العربي المشترك وسبل تطويره.



تصريحات المنصور جاءت على هامش استقباله الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د.محمد بن علي كومان، حيث قدم إليه دعوة تضمنت حضور الدعوة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي ستعقد بجمهورية تونس الشقيقة في شهر مارس المقبل.



وفي ختام اللقاء أعرب د.محمد بن علي كومان عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، مشيدا بما أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي.



حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد.