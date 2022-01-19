عبدالكريم أحمد



أحالت دائرة الجنح في المحكمة الكلية ملف قضية والدة المواطن المتهم بقتل المواطنة «فرح أكبر» إلى محكمة الجنايات، مبينة أن الاتهامات المسندة إليها ترقى إلى جناية لا جنحة.



وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة، أنها أسندت للمتوفية على مسمع ومرأى من أشخاص آخرين واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي سمعته ومن شأنها أن تؤذي سمعة ورثته، واشتركت بطريق الاتفاق مع خدمة إخبارية بارتكاب الجريمة المنسوبة إليها بأن أدلت بالوقائع التي من شأنها المساس بكرامة المجني عليهم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.



من جهته، أفاد وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان بأنه أقام سابقا عدة دعاوى ضد أشخاص أساءوا إلى المجني عليها، مبديا أسفه للتطاول على فتاة في قبرها والتعدي على حرمة ميت وعدم احترام مشاعر ذويه.