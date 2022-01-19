بيروت ـ عامر زين الدين



استقبل سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي ابي المنى في دار الطائفة ـ بيروت امس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، يرافقه عضو اللقاء الديموقراطي النائب نعمة طعمة، ووفدا روحيا ضم: راعي ابرشية بيروت المتروبوليت جورج بقعوني، المطران جان جامبرت، رئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، مدير المكتب الإعلامي أنطوان الحايك، ومدير مكتب النائب طعمة طوني انطونيوس. بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، ومدير عام المجلس المذهبي مازن فياض، ومدير مشيخة العقل ريان حسن، ورئيس المصلحة الدينية والتربوية في المجلس الشيخ فاضل سليم، والشيخ عامر زين الدين.



وكانت مناسبة هنأ فيها البطريرك العبسي سماحة شيخ العقل على «الموقع الجديد وبما يتمتع به من مناقبية فكرية وروحية وحوارية عرفناها به سابقا وهي محل تقدير وثناء»، ومؤكدا «العمل معا لكل ما يخدم الوطن لا سيما في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بالبلاد».



بدوره، شكر سماحة شيخ العقل للبطريرك العبسي والوفد المرافق الزيارة الى هذه الدار الجامعة، ومشددا على «تلاقي الأهداف الروحية والوطنية وكل ما من شأنه تقريب المسافات وخلق المساحات المشتركة لإيجاد السبل الآيلة الى وحدة الوطن وأبنائه، وما نعمل عليه لرفع صوت الضمير وخلق الأجواء الإيجابية التي تخفف عنه الكثير من الازمات».



كما استقبل سماحته مطران بيروت للموارنة السابق بولس مطر، وجرى البحث بعدد من الأمور والقضايا العامة، بحضور مستشار شيخ العقل للقضايا الدينية والثقافية الشيخ وسام سليقا. وشدد المطران مطر بعد اللقاء على «المحبة الخاصة والتقدير الكبير تجاه سماحة شيخ العقل».