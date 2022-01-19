احتجز مودع عددا من موظفي مصرف في شرق لبنان وزبائنه بعد رفض البنك تسليمه مبلغا من حسابه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.



ونقلت الوكالة أن مودعا في فرع لمصرف في بلدة جب جنين في قضاء البقاع الغربي «احتجز عشرات الموظفين والزبائن على خلفية رفض المصرف تسليمه أمواله».



ولم تذكر الوكالة اسم المصرف، لكن وسائل إعلام عدة قالت إن الحادثة وقعت في فرع لبنك بيروت والبلاد العربية.



وطالب المودع، وفق الوكالة، «بسحب مبلغ خمسين ألف دولار من حسابه، وحين رفض طلبه رفع سلاحا حربيا وقنبلة بوجه الموظفين، وصب كذلك مادة البنزين في أرجاء المصرف مهددا بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه».



وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المودع سلم نفسه للقوى الأمنية التي ضربت طوقا حول المكان، بعد تسلمه جزءا من المبلغ.



واكتفى مصدر أمني بالقول لوكالة فرانس برس «انتهت العملية من دون خسائر».