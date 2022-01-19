بيروت - خلدون قواص



وصف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان العدوان على دولة الإمارات العربية المتحدة بالجريمة النكراء وهو سلسلة من الاعتداءات الإرهابية والتي بدأت منذ سنوات على المملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليج العربية. ودان المفتي دريان هذا العمل الإجرامي الآثم بحق دولة الإمارات.



وقال: ان أي اعتداء على المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين أو على دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة في دول مجلس التعاون الخليج العربي هو اعتداء على العرب والمسلمين جميعا.



وأضاف: دار الفتوى موقفها ثابت وحازم من هذه الممارسات الإرهابية المجرمة التي لن تلقى منا إلا الرفض والاستنكار والإدانة لأنها تستهدف دولا عربية شقيقة كانت دائما نصيرة للبنان وداعمة لشعبه في كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها الوطن.