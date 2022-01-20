217.6 مليون دينار قيمة عمليات الشراء.. مقابل 167.4 مليوناً للبيع

64.3 مليون دينار تعاملات «التأمينات».. غلب عليها الشراء لتعزيز الملكيات

41 شركة تراجعت ملكية الكبار فيها عن 5%.. نسبة الحد الأدنى للإفصاح



شريف حمدي



مع عودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا خلال عام 2021، وذلك برفع الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا، عادت النزعة الشرائية لكبار الملاك في البورصة الكويتية بهدف تعزيز الملكيات على مدار العام الماضي، على عكس سابقه الذي طغت فيه عمليات البيع وتقليص نسب ملكياتهم في الشركات المدرجة إزاء تفشي الجائحة.

وتجلت هذه النزعة في ارتفاع قيمة عمليات الشراء في مقابل البيع، وهو ما يتضح من رصد أجرته «الأنباء» يستند إلى افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال العام الماضي، وفيما يلي تفاصيل تعاملات كبار الملاك بالبورصة الكويتية على مدار العام:



٭ بلغت القيمة الاجمالية للعمليات التي تنوعت بين شراء وبيع ودخول وتخارج وتغيير في الملكية خلال 2021 نحو 385 مليون دينار، ارتفاعا من 147 مليون دينار في 2020 بقفزة بنسبة 162%.



٭ نفذ كبار الملاك 421 عملية متنوعة على أسهم 90 شركة خلال العام الماضي، مقابل 315 عملية على أسهم 75 شركة في العام قبل الماضي.



٭ ارتفعت حصص كبار الملاك في أسهم 62 شركة من خلال 172 عملية شراء، بلغت قيمتها 217.6 مليون دينار تشكل 56.6% من الإجمالي.



٭ تراجعت حصص كبار الملاك بالشركات من خلال 98 عملية بيع تمت على أسهم 40 شركة، بقيمة 167.4 مليون دينار تشكل نحو 43.4% من الإجمالي.



٭ نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 32 عملية متنوعة على مدار العام المنقضي، وكان لافتا تمحور هذه العمليات حول الشراء بشكل كبير، إذ نفذت المؤسسة 26 عملية شراء مقابل 3 عمليات بيع، وعملية دخول واحدة، ومثلها تخارج، ومثلها تغير في الملكية، وبلغت قيمة هذه العمليات 64.3 مليون دينار تمثل 16.7% من إجمالي القيمة.



٭ شهدت تعاملات العام الماضي عمليات دخول على 39 شركة تمت من خلال 68 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ومن أهم هذه العمليات دخول شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على شركة التقدم التكنولوجي لترفع ملكيتها بنسبة 19.3% لتصل النسبة الإجمالية مع نهاية العام إلى 29.5% وهي أكبر الملاك بالشركة، كذلك دخول شركة القرين لصناعـــة الكيمـاويـــات البترولية ومجموعتها على شركة جي تي سي (جاسم للنقليات) لتصبح ملكيتها 60% كأكبر ملاك الشركة، كما تم دخول الشركة الامريكة المتحدة القابضـــة ومجموعتها (شركة الجناح القابضة) على شركة القرين لصناعة المواد البترولية لتظهر ضمن قائمة أكبر الملاك بنسبة 10.08% كثاني أكبر الملاك بعد شركة الصناعات المتحدة ومجموعتها (الشركة الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية المالكة 29.5% من أسهم الشركة).



٭ أما عمليات التخارج التي تتقلص معها نسب الملكيات إلى أقل من 5%، فتمت على أسهم 41 شركة من خلال 73 عملية تخارج، أبرزها تخارج الهيئة العامة لشؤون القصر من قائمة كبار ملاك شركة الوطنية العقارية بعد أن كانت تمتلك 5.4% من الأسهم، كما تخارجت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة الإنماء العقارية المملوكة لبيت التمويل الكويتي بنسبة 55.7%، علما بأن ملكية المؤسسة كانت 6.2% بشركة الإنماء، وتم ايضا تخارج بنك ابوظبي الوطني من الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» الذي كان يملك 7.4% من أسهم الشركة.



92.5 مليون دينار قيمة أكبر 5 عمليات



سيطرت عمليات البيع على أكبر 5 عمليات نفذها كبار الملاك العام الماضي، وبلغت قيمتها 92.5 مليون دينار تمثل 24% من الإجمالي، وكانت كالتالي:



٭ جاءت بالصدارة عملية بيع مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات لنسبة 13.7% من اسهم الاستثمارات الوطنية بقيمة 25.7 مليون دينار.



٭ تلتها عملية بيع نفذتها شركة ام.اتش.آي هولدنغ ليمتد نسبة 19.6% من



أسهم شركة السفن بقيمة 18.3 مليون



دينار.



٭ ثالثا، عملية شراء نفذتها شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية لنسبة 9.7% من أسهم شركة الاستثمارات بقيمة 17.2 مليون دينار.



٭ حلت رابعا عملية بيع نفذتها مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (شركة الصناعات المتحدة، بنك الخليج المتحد وبنك برقان) لنسبة 19.3% من اسهم التقدم التكنولوجي بقيمة 15.7 مليون دينار.



٭ خامسا، جاءت عملية بيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لنسبة 0.76% من أسهم أجيليتي بقيمة 15.6 مليون دينار.