محمود عيسى



قالت مجلة ميد ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت عطاءات من 5 شركات في سياق التنافس على عقد استشارات المعاملات الخاص بمشروع خصخصة محطة الشعيبة الشمالية للطاقة والمياه البالغة قيمته 1.26 مليار دولار.



وعلمت مجلة ميد أن الشركات التالية قدمت عروضا للعقد في أواخر ديسمبر 2021، وهي إرنست آند يونغ، وديلويت وبرايس ووترهاوس وهي شركات بريطانية، بالإضافة إلى شركتي KPMG الهولندية وأخيرا شركة مجموعة النظم الهندسية وهي كويتية.



وقد أعيد طرح مناقصة العقد في أغسطس عندما حدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة شهر سبتمبر الماضي موعدا أوليا لتقديم العروض، والذي تم تمديده في النهاية إلى أواخر ديسمبر.



وقدمت 4 تحالفات عروضا للدور الاستشاري للمعاملات عندما تم طرحها لأول مرة في عام 2020 من بينها شركتا ايرنست آند يونغ وديليوتيت.



وتقول الجهة مالكة المشروع ان برنامج الخصخصة المقترح سيتكون من 3 مراحل تغطي المرحلة الأولية إنشاء شركة مساهمة كويتية، والتي ستمتلك أصول المشروع، وسيقوم المستشارون المختارون بإجراء تقييم للشركة وأصولها، وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه بين الشركة المساهمة ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك الأصل حاليا.



فيما تغطي المرحلة الثانية طرح عطاءات أسهم الشركة المساهمة وإجراءات إعادة التأهيل المطلوبة لتحسين كفاءة المصنع، أما المرحلة الثالثة فتغطي عمليات نقل ملكية الأسهم للموظفين والجمهور.