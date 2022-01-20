علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة، أن عجلة التدوير بين قياديي الإدارة العامة للطيران المدني قد دارت وبدأت بقطاع نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية الذي شهد تدويرا في إداراته الثلاث.



وقالت المصادر إن قرارا صدر بتدوير مدير إدارة الملاحة الجوية عماد السنعوسي ليصبح مديرا لإدارة الأجهزة الملاحية، بالإضافة إلى تدوير مدير إدارة الأرصاد الجوية عادل بورسلي ليكون مديرا لإدارة الملاحة الجوية، وتدوير مدير إدارة الأجهزة الملاحية حامد عبدالله ليصبح مديرا لإدارة الأرصاد الجوية. وتوقعت المصادر أن تشهد بقية قطاعات الإدارة العامة للطيران المدني عمليات تدوير خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تنشيط دورة العمل وتطعيم الإدارات بخبرات مختلفة ترتقي بمعدلات الأداء.