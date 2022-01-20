علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى، أن رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولي آمنة من التداعيات التي ظهرت بمواجهة شبكات الجيل الخامس «5G» في أميركا، خصوصا انها تعمل بالكويت منذ 2018 ولم تظهر أي تداعيات سلبية أو مخاوف إثر تشغيلها.



وقالت المصادر إن الكويت شغلت الخدمة تجريبيا في البداية لمدة تناهز العام، رصدت خلالها كل التأثيرات قبل إطلاقها فعليا وفق خطة مدروسة بعناية فائقة، وهو ما جنب البلاد أي تداعيات، مبينة أن المستخدم في البلاد ترددات منخفضة مقارنة بترددات عالية جدا لدى أميركا تندرج تحت تصنيف ultra high spectrum والتي تتعارض مع الأجهزة الملاحية لبعض الطائرات.



وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قد حذرت من احتمال حدوث تداخل إشارات مع شبكات الجيل الخامس بما يمكن أن يؤثر على قراءات الارتفاع التي تلعب دورا رئيسيا في هبوط بعض الطائرات في الطقس السيئ، وهو الأمر الذي سارعت معه شركات طيران عالمية لإعادة جدولة رحلاتها إلى الولايات المتحدة أو حتى لإلغائها أو تغيير طرازات الطائرات المستخدمة.