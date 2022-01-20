محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن وزارة الأشغال العامة في الكويت مددت حتى الأول من مارس المقبل الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بمناقصة عقد بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المطلاع بمحافظة الجهراء بعدما أوشك الموعد النهائي السابق على الانتهاء في 30 الجاري.



وتبلغ ميزانية المشروع التقديرية 175 مليون دينار، أو نحو 582 مليون دولار. وأشارت المجلة إلى أن الوزارة كانت قد أعادت طرح مناقصة العقد المشار إليه في نوفمبر الماضي، وستكون المحطة قادرة على معالجة 400 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا.



ويتضمن المشروع بناء صهاريج عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ صهاريج بنفس السعة.



بالإضافة إلى ذلك ستقوم الشركة الفائزة ببناء شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة من الخزانات في محطة المطلاع المستقلة للطاقة والمياه إلى شبكات الري في مدينة المطلاع، بالإضافة إلى بناء خط مياه بطول 40 كيلومترا من المحطة المستقلة إلى محمية الطيور في المطلاع.



يشار في هذا الصدد إلى أن المناقصة كانت قد طرحت لأول مرة عام 2020، لكن تم إلغاؤها لاحقا.

وقد تلقت وزارة الأشغال العامة أربعة عطاءات للعقد في يناير الماضي بينما كانت الكويت في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا.



أما الشركات التي قدمت عروضا للمشروع فهي: المقاولون العرب ـ عثمان أحمد عثمان وشركاه المصرية، شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، كوزو توبلو كونوت التركية، وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة الكويتية.