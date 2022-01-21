مبارك التنيب



قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بسجن موظفين في وزارة الداخلية «الادارة العامة للمنافذ» 4 سنوات للأول، وسنة و4 أشهر للثاني مع عزلهما من الوظيفة في قضية تهريب متهمين في قضايا وممنوعين من السفر عبر منفذ السالمي مقابل مبالغ مالية.



وكانت تحريات المباحث قد توصلت إلى خروج متهمين أغلبهم وافدون « 18 متهما» من البلاد رغم صدور قرارات بمنعهم من السفر سواء خلال محاكمتهم أو بعد صدور أحكام بسجنهم في عدة قضايا.



وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام متهمين اثنين في وزارة الداخلية بتسهيل تهريب المتهمين عبر منفذ السالمي بالتزوير والتلاعب في قاعدة البيانات ورفع منع السفر.



وقررت محكمة الاستئناف أيضا وقف نظر طعن النيابة على الأحكام الصادرة بسجن 18 متهما غيابيا إلى حين معارضة المتهمين على الأحكام الغيابية.