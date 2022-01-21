عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لمواطن من أرباب السوابق هتك عرض فتاة روسية بالإكراه وشرع بمواقعتها أثناء ممارستها الرياضة على ممشى منطقة سلوى.



وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة أنه في 13 أبريل 2020 هتك عرض المجني عليها بغير رضاها، رغم أنه سبقت إدانته بحكم قضائي صدر خلال العام 2017 بحبسه 5 سنوات بقضية أخرى.



كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه شرع بمواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن قام بتكتيفها وضربها وشل حركة مقاومتها، محدثا بذلك إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، إلا أنه لم يستطع لسبب لا دخل لإرادته فيه.



يذكر أن المتهم حاول خلال التحقيق معه إنكار التهم، مدعيا أنه غير مدرك لأفعاله وتصرفاته كونه مصابا بالجنون، إلا أن التقارير المقدمة أثبتت سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه الجريمة.