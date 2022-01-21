عادت قضايا النصب عن طريق الهاتف لتطل برأسها من جديد من قبل عصابات تستغل تجاوب بعض المواطنين والمقيمين معها واستدراجهم بجريمة تحديث البيانات، اذ تعرض مواطن للنصب من قبل تلك العصابات وتمت سرقة 5000 دينار من رصيده البنكي.



وبحسب بيانات قضية سجلت في احد مخافر محافظة مبارك الكبير، تقدم مواطن وقال انه تلقى اتصالا من شخص مجهول ابلغه بأن بطاقته البنكية سيتم وقف التعامل بها نظرا لحاجة البنك الى تحديث بياناته، وابدى الشخص المجهول استعداده لتحديث بيانات المجني عليه هاتفيا واستدرجه لاعطائه بيانات البطاقة، ثم ابلغه ان هناك كودا سيأتي على هاتفه النقال وطلب منه ان يزوده برقم الهاتف، وما ان فعل ذلك حتى فوجئ بأن مبلغ 5000 دينار سحبت من رصيده البنكي، وتم تسجيل قضية تزوير في محرر بنكي وبتصنيف جنايات.



يشار الى ان وزارة الداخلية دعت في اكثر من مناسبة إلى عدم فتح أي رابط من رقم مجهول، وعدم إعطاء الرقم السري بأي حال من الأحوال.



وشددت الوزارة على ضرورة عدم التجاوب مع المتصل من رقم وهمي حتى وإن كان متلقي المكالمة يعلم بأنه محتال، مشيرة إلى أن وقت المكالمة مكسب له للدخول على حساب الضحية.



يذكر ان قراصنة يوهمون ضحاياهم بحظر بطاقة الصرف الآلي وبعضهم استغل أزمة جائحة كورونا بانتحال صفة بعض البنوك ويطلبون بيانات لتحديث البطاقة دون الحاجة إلى المراجعة، وبعدما يرسل الضحية بياناته المصرفية تتم سرقة مبالغ مالية من حسابه البنكي.