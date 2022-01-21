أسفرت حملات مرورية عن تحرير نحو 700 مخالفة في غضون الساعات الماضية إذ قامت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة التنسيق والمتابعة بحملة مرورية على مناطق العارضية الحرفية والمهبولة والفحيحيل، شملت انتشارا مكثفا لدوريات المرور لتحقيق الانضباط المروري والقضاء على جميع الظواهر السلبية والتشديد على الدراجات الآلية ومركبات توصيل الطلبات ومركبات الأجرة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 163 مخالفة مرورية متنوعة تمثلت في الآتي:



عدم حمل رخصة قيادة دراجة وعدم وضع شريط عاكس وعدم لبس خوذة والساتر والسير على جسور المشاة وعدم الالتزام بشروط النشاط وعدم حمل تصريح أجرة وعدم تشغيل عداد الأجرة.



كما أسفرت حملة في منطقة أسواق القرين أمس الأول عن تحرير 527 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت حملة «القرين» بإشراف ميداني من قبل مدير عام الإدارة العامة للمرور.



وتؤكد الإدارة ان قطاع المرور والعمليات مستمر في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية على كل أنحاء البلاد لضبط الخارجين على القانون ومخالفي قواعد المرور.